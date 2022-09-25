جدة 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واساحتفل فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة باليوم الوطني الـ92 للملكة تحت شعار "هي لنا دار"، بحضور المدير العام للفرع بمنطقة مكة المكرمة عبدالخالق بن عبدالله الزهراني، ومشاركة منسوبي الفرع ومديري الإدارات بصالة العلاقات والمؤتمرات بالفرع.وقُدِّمت عروض تلفزيونية حول الإنجازات الوطنية التي شهدتها المملكة، وبعض الكتب الوثائقية التي تحاكي نهضة المملكة وتطورها من إصدارات الوزارة، والهدايا التذكارية.// انتهى //17:45ت م0147