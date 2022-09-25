باريس 29 صفر 1444هـ الموافق 25 سبتمبر 2022م واسأقامت سفارة المملكة في فرنسا، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 92.فقد استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية فهد بن معيوف الرويلي عدداً من المهنئين من كبار المسؤولين الفرنسيين، وأعضاء البرلمان، والسفراء المعتمدين لدى فرنسا، وشخصيات ثقافية وفكرية في فرنسا، وذلك بحضور سمو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن المندوبة الدائمة للمملكة لدى اليونسكو، وأعضاء الملحقيات والمكاتب السعودية، وعدداً من المبتعثين والمتدربين السعوديين في فرنسا.وتطرق السفير الرويلي في كلمة له بهذه المناسبة، إلى ما تمر به المملكة من تنمية وتقدم واسعين أكدته التقارير الأممية المعتمدة، آخرها مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي صدر بداية شهر سبتمبر الجاري ورصد تقدم المملكة في العديد من المؤشرات التنموية وصنفها في المركز الـ 35 بين دول العالم، وضمن قائمة "الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً".وأشار إلى ما تشهده العلاقات بين المملكة وفرنسا من تطور سريع، وشراكة استراتيجية شاملة، وتعاون بناء لمواجهة التحديات المشتركة.كما أشار إلى ترشح المملكة لاستضافة معرض "إكسبو2030" بمدينة الرياض، معبراً عن شكره لفرنسا وللعديد من الدول التي أعلنت دعمها لهذا الترشح.وكانت السفارة قد نظمت ضمن فعاليات الاحتفال معرضاً فنياً بالتعاون مع الفنان والمعماري الفرنسي المعروف Jean-Pierre Heim، عرض خلاله نماذج من أعماله الفنية التي خصصها لمنطقة "العلا" التي زارها عدة مرات وأعجب بإرثها الحضاري وآثارها، وكان بعنوان "العلا.. أكبر متحف مفتوح في العالم"، كما تضمنت الاحتفالية إقامة نموذج مصغر للمجلس السعودي التقليدي وتقديم القهوة السعودية، إضافة لأطباق شعبية.// انتهى //17:49ت م0148