حفر الباطن 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسنظمت جامعة حفر الباطن اليوم حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الـ92 بحضور رئيس الجامعة الدكتور صالح بن مفلح آل صقر وقيادات الجامعة وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية والخاصة في محافظة حفر الباطن ومنسوبي الجامعة من الكوادر الأكاديمية، والإدارية، والطلاب والطالبات، وذلك في مسرح الجامعة بمبنى 2 ومن خلال البث المباشر لفروع الجامعة كافة.وتضمنت فقرات الحفل عدداً من العروض المرئية وقصيدة شعرية، وكلمات تضمنت مشاعر الطلاب والطالبات والكوادر الإدارية بهذه المناسبة العزيزة.وأشار رئيس الجامعة الدكتور صالح بن مفلح آل صقر إلى أن الجامعة تمكنت من الحصول على (الاعتماد المؤسسي)، وهي مستمرة بإذن الله في السعي الحثيث نحو التقدم والتوسع في تجويد مخرجات برامج الجامعة الأكاديمية وزيادة القدرة التنافسية لطلابنا وطالباتنا عبر مهارات عالية ومعارف متراكمة ينافسون بها في سوق العمل بإذن الله.واختتم الحفل بتكريم الفائزين والفائزات بمسابقة ديرتي السعودية التي نظمتها جامعة حفر الباطن بمناسبة اليوم الوطني.// انتهى //17:49ت م0149