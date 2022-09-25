الرياض 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واساختتمت الخطوط الحديدية السعودية "سار" مشاركتها في المعرض التجاري الدولي لتكنولوجيا صناعة النقل بالسكك الحديدية "إينوترانس" المقام في العاصمة الألمانية برلين في المدة من 20 - 23 سبتمبر.وقد شاركت "سار" في معرض "إينوترانس" من خلال جناح خاص بالشركة، ضم عددًا من ممثلي مختلف إداراتها بهدف إبراز التطور الكبير الذي وصلت له صناعة الخطوط الحديدية في المملكة، وبغرض تبادل الخبرات مع أبرز الجهات الدولية المشاركة في المعرض، كما تضمن جناح الشركة عدداً من العروض التعريفية، والنماذج التشغيلية التي كان أبرزها نظام التشغيل الشبكي المعتمد لدى الشركةETCS Level 2.وشهدت المشاركة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الشركاء العالميين بهدف زيادة السعة وكفاءة العمليات اللوجستية، ودعم توسع القطاع السككي في المملكة، وبناء القدرات الوطنية، وتطوير نظم الاستدامة التي تتبع الشركة، وكذلك زيادة سعة قطارات الشحن بما يسهم في تحقيق أهداف "سار" الإستراتيجية، ويعزز في الآن ذاته مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.من جانبه، أكد المدير العام لإدارة الاتصال والتسويق المؤسسي لدى "سار" محمد حميد الدين "أن حضور الخطوط الحديدية السعودية في هذا الحدث العالمي وتوقيعها 10 اتفاقيات يجسّدان مستوى الدور الريادي الذي تسهم به الشركة على مستوى المنطقة كلها، فضلاً عن تكريسه الحيوي لمركز "سار" التكاملي تجاه مختلف التطلعات التنموية والاقتصادية التي تعمل المملكة على تحقيقها في شتى القطاعات، بما في ذلك قطـاع الخطـوط الحديديـة".وأضاف حميد الدين "أن أهمية الاتفاقيات التي وقعتها "سار" خلال معرض "إينوترانس" تكمن بالدرجة الأولى في دورها التطويري الشامل لمنظومة قطاع النقل في المملكة، ولما ستسهم به الشركة من دور فاعل في تحقيق مجمل الرؤى الاقتصادية الوطنية على صعيد نقل المعرفة وتبادل الخبرات".// انتهى //18:06ت م0150