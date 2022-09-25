الرياض 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسنظمت وزارة النقل والخدمات اللوجستية في مقر الوزارة بالرياض احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ92، حيث شارك معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر وقيادات الوزارة منسوبي الوزارة احتفالهم بمناسبة اليوم الوطني، الذي اشتمل على عدد من الفقرات الاحتفالية.وأوضح معالي الجاسر أن المملكة تشهد قفزات تنموية طموحة في مختلف الميادين، وبرامج كبرى في الإصلاح الإداري والاقتصادي، واستثمار الإمكانات والمقدّرات كافة لتحقيق التنمية المستدامة وفق "رؤية المملكة 2030".كما شهد الحفل الذي أقامته الوزارة العرضة السعودية، بالإضافة إلى جناح خاص بصور أصحاب المعالي وزراء النقل والخدمات اللوجستية منذ نشأتها حتى يومنا هذا، كما جُهِّز جناح تراثي اشتمل على مجلس للضيافة، عُرِض من خلاله مجموعة من الصقور، ومنطقة خاصة للصور التذكارية، مع عدد من الفقرات الوطنية التي شارك فيها موظفو الوزراء بهذه المناسبة الوطنية السعيدة.// انتهى //18:49ت م0154