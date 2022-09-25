الرياض 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسأنهى المنتخب الوطني الأول للسيدات أولى مواجهاته الودية الدولية ضد منتخب بوتان بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها ليواصل الأخضر سجله الدولي دون أي هزيمة في أولى ثلاث مباريات دولية لعبها، إذ تمكن من تحقيق الفوز في أولى مباراتَيْ شهر فبراير الماضي ضد المالديف وجزر سيشل على التوالي.وتمكن المنتخب الضيف من التسجيل أولًا عن طريق بيما شودن في الدقيقة الخامسة، قبل أن تنجح بيان صدقة بتسديدة قوية من خارج المنطقة بتعديل النتيجة عند الدقيقة 15، قبل أن يعود الضيوف لتسجيل هدفين في ثلاث دقائق عن طريق ديكي يانقدون وسونام شودن على التوالي (40' ــ 42')، لينتهي الشوط الأول بتأخر الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدفٍ واحد.ومع بداية الشوط الثاني، تمكن الأخضر من أخذ زمام المبادرة في المباراة، لتنجح البندري مبارك في تسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 75، قبل أن تنجح نورة البراهيم في الدقيقة 90 في تعديل النتيجة للأخضر، لتنطلق معها صافرة نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي.يذكر أن المنتخب السعودي سيلتقي بنظيره البوتاني مجددًا يوم الأربعاء المقبل على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بمنطقة عسير.// انتهى //18:53ت م0155