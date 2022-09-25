الخبر 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واساجتمع المواطنون والمقيمون مساء اليوم في الواجهة البحرية بالخبر لمشاهدة صقور ومقاتلي القوات الملكية السعودية وهم يقدمون عروضهم الجوية وتشكيلاتهم الفنية بين الأزرقين السماء والبحر وسط أجواء من الإثارة والإعجاب.وقدم صقور ومقاتلو القوات الملكية السعودية عروض الطائرات المطلية، وعدة تشكيلات استعراضية وعروض الألوان وغيرها، إذ جذبت أنظار الجميع من كبار وصغار وهم يشاركون في الاحتفاء باليوم الوطني الـ92.وتأتي هذه الفعالية بالتعاون بين الهيئة العامة للترفيه ووزارة الدفاع وأمانة المنطقة الشرقية.// انتهى //18:58ت م0158