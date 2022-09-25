المدينة المنورة 29 صفر 1444هـ الموافق 25سبتمبر 2022م واساحتفت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة باليوم الوطني الـ92 بحزم من الفعاليات والعروض المرئية ,بحضور سمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة ,وعدد من منسوبي الجامعة.وألقى سموه كلمة بهذه المناسبة أشار فيها إلى مسيرة التطور والنماء التي تشهدها المملكة في ظل القيادة الحكيمة -أيدها الله- .وخلال الحفل دشن سمو رئيس الجامعة الخدمات الالكترونية للجامعة التي تقدم حزمة من المزايا لرفع مستوى الجودة لمنسوبيها.//انتهى//19:08ت م0161