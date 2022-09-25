جدة 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واساحتفلت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة, اليوم، بمناسبة اليوم الوطني الـ92 من خلال العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات المتنوعة التي شارك فيها منسوبو المدارس من وطلاب وطالبات وكوادر إدارية.وانطلقت مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني في مدارس مكاتب التعليم كافة من بداية الطابور الصباحي، والإذاعة المدرسية وتقديم فقرات مسرحية وثقافية واستعراضية وقصائد وطنية، ومعارض لأفضل ما ينتجه الطلاب والطالبات من أعمال فنية ومنتجات تشكيلية وتقنية أعدت لهذه المناسبة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم تعليم جدة حمود الصقيران أن أكثر من 700 ألف طالب وطالبة شاركوا في الاحتفاء بيوم الوطن على مستوى المدارس، حيث نفذت العديد من البرامج الوطنية المتنوعة.// انتهى //19:13ت م0162