نجران 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسنظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران، بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني اليوم، ندوة بعنوان "رؤى وتطلعات "، وذلك بمقر مركز الحوار الوطني بالمنطقة.واستهدفت الندوة طلاب المرحلة الثانوية بالتعليم العام بالمنطقة، وتناولت المسؤولية الوطنية للطلاب والشباب في ظل رؤية 2030، والفرص المتوفرة لهذه الشريحة لتحقيق النجاحات المنشودة بجميع المجالات في ظل التحولات الكبرى، وأهمية التناغم مع مرحلة التحول الوطني.وأوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران علي زينان أن هذه الندوة تأتي بالتزامن مع احتفالات المملكة بمناسبة اليوم الوطني الــ92؛ لما يمثله الشباب من دور محوري في بناء الأوطان وديمومة النهضة والازدهار وتحقيق التنمية المستدامة، مثمناً الدعم المستمر والمتواصل من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لخطط وأعمال هيئة الصحفيين السعوديين بالمنطقة.// انتهى //19:18ت م0163