الرياض 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسفازت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) التابعة لشركة "سابك"، بجائزة "إنسايت" العالمية للريادة في إدارة الطاقة لعام 2022م، التي تمنحها اللجنة الوزارية للطاقة النظيفة تقديرًا لأدائها الريادي في مجال إدارة الطاقة.وقد مُنحت الجائزة لشركة (ينساب) عقب تقديمها دراسة حالة، استعرضت خلالها أهم المكاسب التي تجنيها الشركات عند تطبيقها أنظمة إدارة الطاقة ومعيار أيزو (ISO 50001).ويكرم برنامج جوائز الريادة في إدارة الطاقة الشركات التي نجحت في تطبيق أنظمة إدارة الطاقة لتحقيق مكاسب في مجالات الطاقة والاقتصاد والاستدامة.وأوضح رئيس شركة (ينساب) المهندس محمد بازيد أن الشركة هي المصنع الوحيد في المملكة العربية السعودية الذي يحصل على جائزة من اللجنة الوزارية للطاقة النظيفة، من بين أكثر من 50 قطاعاً صناعياً مشاركاً من 150 دولة تقدمت بطلب الحصول على هذه الجائزة، كما يُبرز الفوز أيضاً الجهود الرامية إلى الإسهام في تمكين هدف الطاقة النظيفة أحد أهداف رؤية المملكة 2030، فضلاً عن تحقيق هدف الدورة الثانية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة بحلول عام 2025م، وهدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050م.تجدر الإشارة إلى أن التأهل لجوائز "إنسايت" العالمية للريادة في إدارة الطاقة يتطلب من الشركات إنشاء نظام لإدارة الطاقة في واحد أو أكثر من مرافقها، وتتمثل الخطوة التالية في الحصول على اعتماد هذا النظام وفق معيار أيزو (ISO 50001)، الذي يتضمن مجموعة من المعايير، مثل أهداف توفير الطاقة، حيث يوفر المعيار إطاراً يوجه المرافق نحو نظام يصبح فيه الوعي بالطاقة جزءاً لا يتجزأ من العمليات التجارية واتخاذ القرارات.// انتهى //19:20ت م0164