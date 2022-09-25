الرياض 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسرأس معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم اجتماع اللجنة الوزارية لوزراء الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه الرياض خلال المدة من 25 إلى 26 سبتمبر الجاري.ونقل المهندس الراجحي خلال كلمته في الاجتماع تحيات القيادة الرشيدة -أيدها الله- وتوجيهاتها بأهمية التكامل والتنسيق بين دول المجلس.وأوضح معاليه أن الاجتماع ينسق الجهود المشتركة لتحقيق مستهدفات الخطط الطموحة لدول الخليج، من خلال تنفيذ مبادرات إستراتيجية لمجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية (2021 - 2025م)، وتطوير أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس في ظل ما يشهده هذا القطاع من تطور ونمو متسارع عالمياً.وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، منها: إستراتيجية مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية، وسبل تطوير أجهزة الخدمة المدنية، ورفع مستوى الإنتاجية وجودة الأداء.حضر الاجتماع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، وعدد من المسؤولين.// انتهى //19:33ت م0166