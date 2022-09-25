مكة المكرمة 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واساحتفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ٩٢ للمملكة، بحضور معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.واستُعرِضت خلال الحفل الإنجازات والمشاريع التي شهدتها الرئاسة العامة والعناية بالحرمين الشريفين منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وحتى الآن.// انتهى //19:40ت م0167