اليوم الوطني / الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تحتفي باليوم الوطني الـ٩٢
الأحد 1444/2/29 هـ الموافق 2022/09/25 م واس
مكة المكرمة 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واس
احتفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ٩٢ للمملكة، بحضور معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
واستُعرِضت خلال الحفل الإنجازات والمشاريع التي شهدتها الرئاسة العامة والعناية بالحرمين الشريفين منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وحتى الآن.
// انتهى //
19:40ت م
0167