الرياض 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسيخوض المنتخب الوطني تحت 23 عامًا غدًا الاثنين مباراته الثانية ضمن الدورة الدولية الودية بكرواتيا، التي يشارك فيها على هامش معسكره الإعدادي للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.ويلاقي "الأخضر" منتخب مقدونيا الشمالية، في تمام الثالثة مساءً بتوقيت كرواتيا (الرابعة مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب SRC في مدينة تشاكوفيتش.ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم الأحد حصتهم التدريبية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّق خلالها اللاعبون مناورة مصغّرة، أعقبها مران تكتيكي.يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عامًا تعادل في المباراة الافتتاحية للدورة التي حلّ فيها ضيفًا على منتخب كرواتيا بنتيجة 1-1.// انتهى //19:55ت م0168