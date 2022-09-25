حائل 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسجهزت بلدية محافظة السليمي التابعة لأمانة منطقة حائل عدداً من مواقع المتاجر المتنقلة بعد تطويرها بالمحافظة، بالإضافة إلى تامين وتجهيز عدة مواقع إضافيه بالحديقة الأولى للعوائل وإضافة حاضنات جديده في مواقع حيوية، وذلك بهدف تنظيم عملية البيع في الأماكن العامة عبر حاضنات الأعمال ومسارات العربات المتنقلة والحرص على سلامة الزوار وخلق بيئة جاذبة، و تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة من الاستفادة من منافذ البيع ضمن برنامج "حاضنات الأعمال البلدية".وأكد رئيس بلدية محافظة السليمي ناصر بن سالم الحربي أهمية المتاجر المتنقِّلة في خلق فرص استثمارية جديدة في قطاع الأعمال، وطرح المزيد من فرص العمل للباحثين عن عمل، مشيراً إلى أنه يمكن للمستفيد الحصول على عدد من الخدمات للمتاجر المتنقُّلة عبر منصة "بلدي" التي تشمل، إصدار رخصة مؤقتة لمنفذ بيع متجر متنقِّل، وتعديل رخصة مؤقتة لمنفذ بيع متجر متنقِّل، وإلغاء رخصة مؤقتة لمنفذ بيع متجر متنقِّل، وإصدار رخصة عربة متنقِّلة، وتعديل وتجديد وإلغاء رخصة عربة متنقِّلة، مبيناً أنه يشترط للاستفادة من هذه الخدمات أن يكون المتقدِّمُ بطلب الخدمة سعودي الجنسية، ولا يقلُّ عمره عن 18 سنة، وألا يكون موظفاً حكومياً .// انتهى //20:30ت م0170