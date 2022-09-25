الرياض 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسشَهِدَ معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي اليوم، توقيعَ عددٍ من الاتفاقيات بين مجلس الجمعيات التعاونية وعددٍ من الشركات الوطنية مع أسواق العثيم، لتسويق المنتجات الزراعية الوطنية.وشملَ التوقيعُ شركاتِ: نادك الزراعية، لين الخير لتسويق المنتجات الزراعية، الملوحي الزراعية، دافا الزراعية.وتهدف الاتفاقيات إلى تطوير منظومة التسويق الزراعي والعمل التعاوني، ودعم تسويق منتجات المزارعين وأعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية، وتقديم خدماتٍ زراعية لهم، بالإضافة إلى منع الاحتكار، وفتح آفاق أمام الشركات الوطنية لتوسيع حجم انتشار منتجاتها، ورفع كفاءتها التسويقية من خلال تقليل سلاسل الإمداد التسويقية.وتتضمَّنَت بنود الاتفاقيات، العملَ على تسويق منتجات المزارعين وفقًا للميز النسبية للمناطق، وذلك من خلال عرضها عبر أسواق العثيم بمختلف المناطق، مع التزام الشركة بالتعريف بالمنتجات الزراعية، وتقديم الخدمة التسويقية اللازمة لها، وتخزينها في أماكن مناسبة.ويقومُ مجلسُ الجمعياتِ التعاونيةِ بتحفيز المزارعين على المشاركة، وذلك عبر اختيار الجمعيات التعاونية الزراعية المميزة، التي تخدم الخطة التسويقية للمنتجات.يُشارُ إلى أن الإنتاج الزراعي بالمملكة شهد خلال العقود الماضية طفرةً كبيرةً، محقِّقًا نسبًا مرتفعة من الاكتفاء الذاتي للعديد من المحاصيل والفواكه؛ مما يتطلَّب إيجادَ حلولٍ علمية قابلة للتطبيق لتطوير أساليب وطرق التسويق.وتُولي الوزارةُ اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التسويق الزراعي في المملكة، وفقًا لأهداف إستراتيجية التنمية الزراعية، ومستهدفات رؤية 2030، والعمل على رفع الكفاءة التسويقية للمنتجات الزراعية، من خلال تقليل سلاسل الإمداد التسويقية.// انتهى //20:31ت م0171