الرياض 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واساحتفت المديرية العامة للجوازات في مقرِّها الرئيسي وإداراتها في مختلف مناطق ومحافظات المملكة باليوم الوطني الـ (92)، وأقامت معرضًا لمشاركات منسوبي القطاع في فن الرسم والخط العربي.وشملت الاحتفالات إدارات الجوازات في المنافذ، من خلال استقبال وتوديع الركاب المسافرين من وإلى المملكة وتقديم الورود والأعلام الوطنية والهدايا التذكارية لهم.// انتهى //20:33ت م0172