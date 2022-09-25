تبوك 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسانطلقت مساء اليوم بطولة تبوك الأولى المفتوحة للعبة " البوتشيا "التي تستضيفها جامعة فهد بن سلطان، تحت رعاية صاحبِ السموِّ الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أميرِ منطقة تبوك، وتستمرُ خمسةَ أيام، بمشاركة 85 لاعباً من أندية ذوي الإعاقة ( تبوك والمدينة المنورة والأحساء الدمام والطائف )، تحت شعار " أنتم منَّا ونحن معكم " .وأوضحَ مدير البطولة الرئيس التنفيذي لنادي تبوك لذوى الإعاقة سلطان جبارة أن البطولة تأتي بالشراكة مع الجامعة، وفرعيْ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الرياضة بالمنطقة، إذْ تعدُّ إحدى المبادرات التنموية لإمارة المنطقة؛ دعماً للرياضة والرياضيين من منسوبي أندية المملكة لذوي الإعاقة، مبيناً أن البطولة تضمُّ عدداً من الألعاب والمنافسات التي تسعى منطقة تبوك من خلالها إلى جعل المنطقة صديقةً للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج التثقيفية والتوعوية والفعاليات الرياضية والترفيهية؛ رغبة في تحقيق جودة الحياة لهم ودمجهم في المجتمع والتعايش معهم.من جهته،أشارَ رئيس اللجنة الفنية والتحكمية بالبطولة محسن آل إسماعيل أن هذه المنافسات موجهة للأشخاص ذوي الإعاقات الرباعية من المتوسطة إلى الشديدة، منوِّهاً بأهمية اللعبة لما لها من فوائد إيجابية على دمج ذوي الإعاقات الشديدة في المجتمع، مؤكداً مشاركة ٢٤ حكماً من العناصر الرجالية والنسائية من المملكة وخارجها.// انتهى //20:36ت م0173