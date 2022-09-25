تبوك 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واساحتفت جامعة تبوك بـ"اليوم الوطني الـ 92" وذلك على مدرج معالي الدكتور عبدالعزيز العنزي رحمه الله، في كلية الطب بالجامعة.وانطلق الحفل بعرض مرئي بعنوان ( ازدهار الدار ) يحكي قصة بناء هذا الوطن الكبير وتوحيده على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن اّل سعود - رحمه الله- من ماضٍ عريق إلى حاضر مزدهر ومستقبل مشرق - بإذن الله- ثم قدَّمت مجموعة من الطالبات صوره شعرية بعنوان (أعجوبة وطن ) بَيَّنَ خلالها مدى فخرهن واعتزازهن بهذا اليوم البهيج،ثم عُرِضَ فيلم بعنوان ( المملكة العربية السعودية : هنا يُصنع المستقبل)، تلا ذلك تقديم أوبريت (دار الفخر )،الذي يتكوَّن من لوحات شعبية تمثل مناطق المملكة بفنونها المختلفة. واُختتِمَ الحفلُ بالعرضة السعودية.// انتهى //20:38ت م0174