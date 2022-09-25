الرياض 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسواصلَ فريقا الفتح والروضة انتصاراتهما في بطولة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023م، بامتلاكهما العلامة الكاملة بواقع 6 نقاط، في ختام مباريات الجولة الثالثة اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022م.وتمكَّن الفتح من تحقيق انتصار عريض في أول مباريات الجولة على نظيره الجيل بنتيجة (25-41)، وحقَّق الروضة الفوز على منافسه الهداية بنتيجة (32-28)، وتعادل السلام مع الثقبة (31-31)، وتلقَّى الخويلدية الخسارة من هجر (23-25)، واستطاع الفيحاء التغلُّب على النجوم (24-33)، وفي آخر مباريات الجولة فاز العدالة على الجزيرة (38-33).// انتهى //20:42ت م0175