القاهرة 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسبدأت اليوم بمقرِّ جامعة الدول العربية أعمال الندوة الـ61 للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية برئاسة جيبوتي، ومشاركة وفود تمثل القوات المسلحة في الدول العربية.ورأس وفد المملكة في الندوة العميد الركن خالد بن عبد العزيز الناصر من هيئة عمليات القوات المسلحة.وأوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بالجامعة العربية السفير خليل إبراهيم الذوادي - في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية- أن الندوة تناقش على مدى 15 يومًا، تحديث المصطلحات والمفاهيم العسكرية العملياتية للقوات البحرية والجوية والدفاع الجوي الصادرة في عام 2007م من جامعة الدول العربية.وأشار إلى أن الندوة تهدف إلى تعزيز فرص التعاون المشترك بين الجيوش العربية لما للمصطلحات الموحدة من أهمية فى تسهيل العمليات والتدريبات المشتركة وتعزيز العمل العربي العسكري المشترك، وتوحيد الرؤى والعقائد العسكرية بين مختلف الدول العربية.// انتهى //20:59ت م0176