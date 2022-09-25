الرياض 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسواصلَ المنتخب الوطني مساء اليوم الأحد استعداداته لمواجهة منتخب أمريكا وديًا مساء يوم الثلاثاء المقبل على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلقُ في شهر نوفمبر المقبل.ميدانيًّا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتَهم التدريبيةَ على "ملعب منتجع لافينكا" تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد"، بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات قبل أن يجري مباريات مصغَّرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.ويواصلُ "الأخضر" يوم غدٍ الاثنين استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت إسبانيا على "ملعب منتجع لافينكا".// انتهى //22:05ت م0181