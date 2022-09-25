الدمام 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسوَجَّهَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، أمانةَ محافظة الأحساء بتسمية أحد شوارع المحافظة، باسم وكيل رقيب فهد بن سالم الكليب الذي وافته المنية إثر حادث مروري في أثناء تأديته مهامَ عمله، خلال فعاليات اليوم الوطني، وقد تمت الصلاة عليه اليوم بمحافظة الأحساء.وقدَّم سموُّ نائب أمير المنطقة الشرقية التعزيةَ لذوي الفقيد في اتصال هاتفي، سائلاً المولى - عزَّ وجلَّ- أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.// انتهى //22:19ت م0182