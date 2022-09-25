الرياض 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسكَرَّمَ معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي-بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء الخدمة المدنية والعمل والشؤون / التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف- (23) شخصية من الكفاءات المتميزة في الخدمة المدنية، و (19) منشأة من الشركات والمؤسسات الرائدة في مجال إحلال وتوطين الوظائف، وكذلك الشخصية العمالية التي أسهمت بجهود مميزة في دعم القطاع، إضافةً إلى المشاريع الصغيرة المتميزة في مجال العمل، و (18) شخصية ومشروعًا من الشخصيات والمشاريع الرائدة في مجال العمل الاجتماعي.وجاء التكريم ضمن الحفل المصاحب لاجتماعات اللجان الوزارية بدول مجلس التعاون الخليجي التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في دورتها الحالية، خلال المدة من 25 إلى 26 سبتمبر في العاصمة الرياض.ويهدف التكريم إلى تشجيع وتحفيز المنشآت لتحقيق نسب أعلى في التوطين، وتأكيد أهمية دور القطاع الخاص في إتاحة فرص العمل المناسبة للمواطنين والمواطنات، والمساعدة في إدماجهم في سوق العمل، ومضاعفة جهود المنشآت لتنمية قدرات المواطنين، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، وإبراز التجارب الناجحة والخبرات وتعميمها على دول المجلس، وتسليط الضوء على المشاريع الاجتماعية الرائدة التي ساعدت في تحسين منظومة الخدمات الاجتماعية لمستفيديها من مواطني ومواطنات دول المجلس، وتقدير جهود وخدمات الكفاءات الذين أسهموا في تحقيق التنمية الإدارية في دولهم.// انتهى //22:21ت م0183