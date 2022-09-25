الطائف 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسأكدَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، أن رياضة الفروسية في المملكة تسير بخطى ثابتة نحو مصاف دول العالم الأولى في رياضة الخيل.وأوضحَ سموُّه أن المتابع للتطورات المتلاحقة التي تشهدها رياضة الفروسية بأنواعها كافة يدرك مدى الدعم والاهتمام الكبيرين والمستمرين من قبل خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيز آل سعود ، وصاحبِ السموُّ الملكي الأمير محمدِ بنِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيز وليِّ العهدِ نائبِ رئيس مجلس الوزراء وزيرِ الدفاع، مشيراً إلى أن الوسط الفروسي يدينُ بالفضل بعد الله، للقيادة الرشيدة في دعمها رياضةَ الفروسية بدءاً من تأسيس الهيئة في سبيل خدمة هذه الرياضة العريقة، بما يحقق التطلعات وينهضُ بالفروسية السعودية ويضعُها في مكانتها اللائقة،مروراً بصدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم نادي سباقات الخيل.وبيَّن سموُّه أن هذه القرارات كان لها تأثيراتها الإيجابية المباشرة على رياضة الفروسية السعودية في ظل توجيه ومتابعة سموِّ وليِّ العهد، إذِ استضافت المملكة ثلاث نسخ لكأس السعودية البطولة الأغلى في العالم لسباقات الخيل، كما تم تصنيف السباقات ضمن المجموعة الدولية الثانية عالمياً، بالإضافة إلى تصنيف كأس السعودية دولياً من ضمن سباقات الفئة الأولى G1 عالمياً، وكذلك تصنيف كأسيْ الملك فيصل والأمير عبدالله الفيصل".وأشارَ إلى أن رياضة الفروسية ستشهد الكثير من التطورات المتلاحقة في السنوات القريبة المقبلة، في ظل دعم القيادة الرشيدة والمتابعة والاهتمام المستمرين من سموِّ وليِّ العهد حفظه الله.// انتهى //22:34ت م0187