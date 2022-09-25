تونس 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واستغلب فريقا الزمالك المصري والترجي التونسي لكرة اليد على فريقي الكويت الكويتي والأفريقي التونسي بـ(31 - 25) و(28 - 22) اليوم في نصف نهائي البطولة العربية الـ37 للأندية أبطال الدوري والكأس المقامة في تونس خلال الفترة من 17 سبتمبر وحتى 27 من الشهر الجاري.ويتواجه المتأهلان إلى نهائي البطولة والفائز بها سيتأهل إلى كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2022" المقرر إقامتها في أكتوبر المقبل بالمملكة العربية السعودية.//انتهى//22:38ت م0188