الدمام 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واستتواصل غداً منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023م، بإقامة ست مباريات، ضمن الجولة الثالثة.وستنطلق مباريات الجولة عند تمام الساعة الرابعة مساءً بثلاثة لقاءات في نفس التوقيت، إذ يستضيف الأهلي نظيره مضر على صالة وزارة الرياضة بجدة، ويحل الصفا ضيفاً على الوحدة بصالته في مكة المكرمة، وسيلعب المحيط مع الابتسام على صالة وزارة الرياضة بالدمام، وسيقام على نفس الصالة لقاء الهدى مع القارة عند الساعة السادسة مساءً.وستحتضن صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف باقي لقاءات الجولة، حيث سيلعب الخليج مع الزلفي عند الساعة 5:30 مساءً، ويتبعها عند الساعة 7:30 مساءً مواجهة النور مع الترجي.وتمتلك أندية الصفا والخليج ومضر والوحدة العلامة الكاملة في رصيدها بواقع 4 نقاط، تضعهم توالياً في جدول الترتيب بفارق الأهداف، يتبعهم النور خامساً، والأهلي سادساً، والهدى سابعاً، والترجي ثامناً، بواقع نقطتين لكل منهم، وبدون أي نقاط يحل الزلفي تاسعاً، والقارة عاشراً، والابتسام في المركز الحادي عشر، والمحيط في المركز الثاني عشر.// انتهى //23:17ت م0191