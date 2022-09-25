أبها 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسنظمت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة شؤون الطلاب مساء اليوم احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني ال 92 للمملكة، تحت شعار "احتفال الدار"، وذلك في المدينة الجامعية بالقرعاء، بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي .واشتمل الاحتفال على العديد من الفقرات التي تضمنت مسيرة، وأوبريتا وطنيا، ولوحة شعرية قدمها طلاب الجامعة، إضافة إلى تكريم الفائزين في مسابقة الجامعة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، والتي شملت مجالات الشعر الفصيح والشعبي، والفن التشكيلي، وكذلك مجال التصميم، والفيديو، والتصوير الفوتوغرافي.وتقيم الجامعة العديد من البرامج والفعاليات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ92 في جميع مقراتها على مدار الأسبوع الجاري.// انتهى //23:25ت م0192