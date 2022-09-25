بريدة 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مساء اليوم حفل أمانة منطقة القصيم بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة، وذلك في المسرح المفتوح بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة.وتخلل الحفل كلمة الأهالي ألقاها الدكتور إبراهيم المشيقح، رفع فيها التهاني والتبريكات لسمو أمير القصيم ولسمو نائبه بمناسبة اليوم الوطني للمملكة ، مشيرا إلى أن هذا اليوم يذكر الجميع بالملحمة الوطنية العظيمة التي قادها المؤسس طيب الله ثراه .وأعرب سمو أمير القصيم عن سعادته في المشاركة بمثل هذه المناسبات الوطنية، التي تعد محل اعتزاز لكل مسؤول ومواطن بهذا الوطن الغالي ، مشيداً بجهود الأمانة في تنظيم هذه المناسبة الوطنية ، مبدياً إعجابه بما شاهده من لوحات وصور وطنية في هذه المناسبة الغالية.وقد تخلل الاحتفال "أوبريت" وطني يجسد مراحل التطور والبناء للمملكة منذ تأسيسها، وقصائد وطنية، كما شارك سموه في العرضة السعودية، التي نفذتها فرقة دار التراث بمحافظة عنيزة .حضر الحفل معالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود و وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي، والوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة القصيم عسم الرمضي ، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي القحطاني، وعدد من المسؤولين بالمنطقة .// انتهى //23:46ت م0193