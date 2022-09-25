القاهرة 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالرحمن بن سعيد الجمعة في القاهرة اليوم حفل استقبال رسمي بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة، بحضور الوزراء في الحكومة المصرية ووكيل وأعضاء البرلمان المصري ونائب شيخ الأزهر وممثل عن الكنيسة إضافة إلى رجال الأعمال والمفكرين ورجال الإعلام.وتحدث السفير أسامة نقلي في كلمة بهذه المناسبة عن النهضة التنموية الشاملة التي تعيشها المملكة في ظل رؤيتها الطموحة.ونوه سفير خادم الحرمين الشريفين عن النمو المطرد في العلاقات بين البلدين الشقيقين، حتى وصل إلى المستوى الإستراتيجي بينهما، خدمة للمصالح المُشتركة وقضايا الأمتين الإسلامية والعربية والأمن والسلم الدوليين.وألقى معالي وزير البترول المصري طارق الملا -نيابة عن الحكومة المصرية- كلمة مماثلة تناول من خلالها الثقل السياسي والاقتصادي للمملكة على الساحة الدولية، ودورها الواضح في إثراء الحياة العربية بكافة مناحيها، مشيراً في هذا الصدد إلى قوة ومتانة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.//انتهى//23:58ت م0194