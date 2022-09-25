جيزان 29صفر1444هـ الموافق 25سبتمبر2022م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم، حفل أهالي منطقة جازان بمناسبة اليوم الوطني الـ92، الذي نظمته جامعة جازان، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري .وبدأ الحفل الخطابي المعد بالمناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم،ثم ألقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان كلمة أبرز من خلالها ما شهدته وتشهده المنطقة من مشروعات تنموية، التي كان آخرها افتتاح ميناء جازان في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، الذي يعد منجزا حقيقيا وإثباتا للرؤية الحكيمة للقيادة، واستمراراً للإنجاز السريع في شتى المجالات ".وأشار سموه إلى ما توليه القيادة الرشيدة من رعاية وما حققته المنطقة من منجزات ومنها مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية وجامعة جازان وغيرها من المشروعات التنموية العملاقة ، إضافة لما حضيت به المنطقة في مختلف المجالات السياحية والاقتصادية والاستثمارية والزراعية وغيرها من المجالات.بعد ذلك ألقى معالي رئيس جامعة جازان المشرف العام للجنة المنظمة لحفل أهالي جازان بمناسبة اليوم الوطني الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، كلمة استعرض من خلالها إنجازات الجامعة التي حققتها خلال السنوات الماضية ، معربا عن سعادته وجميع منسوبي الجامعة الذين شرفوا بتنظيم الحفل للمرة الثالثة، مقدما شكره لكل من شارك في تنفيذ الحفل من الجهات الحكومية ومن منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة.عقب ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً بعنوان " جازان في عيون المؤرخين ".ثم ألقيت كلمة الأهالي ألقتها نيابة عنهم عضوة مجلس الشورى الدكتورة عائشة بنت حسن زكري، استعرضت فيها دعم القيادة ورعايتها لكل ما يسهم في دفع عجلة التقدم في كافة مناطق المملكة من خلال التنمية المتوازنة لجميع مناطقها، واستثمار الإمكانات التي تتميز بها كل منطقة، لإحداث تطور نوعي ملموس ونهضةً شاملةً لكل أرجاء الوطن ، مبرزة ما حظيت به منطقة جازان من نصيب وافرٍ من تلك الرعاية تمثلت في تطوير واستثمار مواردها، وتحقيق الإنجازات وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي شهدتها وتشهدها منطقة جازان بمتابعة سمو أميرها وسمو نائبه ، التي كان لها الأثر البالغ في إحداث التطوير المتسارع في كافة القطاعات التنموية، وخلق فرص استثمار واعدة ومستدامة مع القطاع الخاص، والارتقاء بالخدمات والمشروعات.إثر ذلك أدي كورال جماعي لأغنية "حدثينا يا روابي نجد" من أداء مجموعة من طلاب جامعة جازان ، ثم ألقى الشاعر عيسى بن حسين الفيفي قصيدة شعرية بالمناسبة، ثم أغنية وطنية بعنوان " هنا وطني " من أداء الطالب بكلية العلوم الطبية التطبيقية محمد خميسي وكلمات الشاعرة شقراء المدخلي ، وألحان يحيى عزيك.وفي ختام الحفل شارك سمو أمير جازان في أداء العرضة السعودية، والتقطت الصور الجماعية مع سموه.// انتهى //00:00ت م0001