القاهرة 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واستغلب فريق الزمالك المصري على ضيفه فريق إيليكت سبورت التشادي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد على ملعب القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.وتأهل الزمالك بهذا الفوز إلى دور الـ 32 بالبطولة؛ ليواجه فريق فلامبوا دو سونطر بطل بوروندي يومي 8 و 15 أكتوبر المقبل.//انتهى//00:34ت م0004