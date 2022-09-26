القاهرة 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واستوج اللاعب المصري علي فرج المصنف الأول عالميًا بلقب بطولة "سي أي بي" مصر الدولية المفتوحة للإسكواش - رجال - التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 19 وحتى 25 سبتمبر الجاري.ونجح اللاعب علي فرج في الفوز على نظيره النيوزيلاندي بول كول المُصنف الثاني عالميًا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وذلك ضمن المباراة النهائية للبطولة التي جمعت بينهما الليلة الماضية.كما حصلت لاعبة الإسكواش المصرية هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميًا على لقب بطولة "سي إي بي" مصر الدولية المفتوحة للاسكواش - سيدات - بعد الفوز على اللاعبة المصرية نوران جوهر المصنفة الأولى عالميًا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وذلك ضمن المباراة النهائية.مما يذكر أن البطولة تأتي بمشاركة 96 لاعبًا ولاعبةً يمثلون أكثر من 24 دولة حول العالم، ومجموع جوائز مالية يتخطى 11 مليون جنيه مصري.// انتهى //02:31ت م0009