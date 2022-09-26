ينبع 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسنفذ أمس مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مجموعة من الفعاليات الوطنية المتميزة بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي 92، وذلك من خلال تدشين المعرض الفني الإبداعي عن "مدينة المستقبل ذا لاين" الذي استقطب نخبة من الفنانات المبدعات من فتيات المحافظة في مقر جمعية مودة وسكن بينبع البحر.كما تضمنت الفعاليات مسابقات وطنية متنوعة واستقطاب مجموعة كبيرة من المتطوعين والمتطوعات من شباب المحافظة, وتفعيل دور المرأة من خلال التخطيط لتنفيذ ندوة حوارية تتناول شخصية سمو الأميرة نورة بنت عبدالرحمن آل سعود مع الملك المؤسس في توحيد المملكة, إضافة إلى تصاميم وعروض تقديمية ومشاركات طلابية من مدارس ينبع الصناعية من ثانوية ابن حزم ومتوسطة ابن البيطار ومشاركة فريق تطوعي من الثانوية الثالثة للبنات بالصناعية، وستُكرَّم فرق العمل المشاركة باسم مركز الحوار الوطني في حفل وطني متميز يحمل معاني الولاء والانتماء للوطن الغالي، وكانت مؤشرًا حقيقيًا على التلاحم بين القيادة والشعب وولاء المواطنين والمواطنات للقيادة الحكيمة.وأفادت مشرفة المركز بالمحافظة الأستاذة منى يوسف الغامدي أن الفعاليات التي تشارك فيها المرأة بدورها في تعزيز الوطنية والولاء والانتماء الوطني، وفي كل عام تتجدد الفعاليات وتتنوع ويشارك فيها مختلف شرائح المجتمع، مع أهمية عقد الشراكات الفاعلة من خلال استضافة جمعية التنمية الأسرية -مودة وسكن للفعاليات.وتأتي هذه الفعاليات ضمن خطة مشرفة المركز في المحافظة لتفعيل دور المركز وتجديد الولاء والبيعة للقيادة الحكيمة.// انتهى //07:03ت م0012