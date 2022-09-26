المدينة المنورة 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس لهذا اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية .وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الرايس وينبع والحناكية والمهد والأكحل والعيص والفقرة واليتمة وبدر ووادي الفرع ، تبدأ الساعة الـ 10 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 5 عصرا .// انتهى //07:04ت م0013