عام / "المركز الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الاثنين 1444/2/30 هـ الموافق 2022/09/26 م واس
المدينة المنورة 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس لهذا اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية .
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الرايس وينبع والحناكية والمهد والأكحل والعيص والفقرة واليتمة وبدر ووادي الفرع ، تبدأ الساعة الـ 10 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 5 عصرا .
// انتهى //
07:04ت م
0013