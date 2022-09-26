ينبع 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسأنطلقت امس بتعليم محافظة ينبع، برامج الاحتفاء باليوم الوطني الـ 92 للمملكة تحت شعار "هي لنا دار " والتي تشمل 16 فعالية نوعية، يواصل فيها أكثر من 75 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية على مدى أسبوع من الفعاليات والبرامج التفاعلية احتفالاتهم باليوم الوطني بمشاركة أقسام الإدارة ومكاتب التعليم.وشارك مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي الطلبة فعاليات أول أيام الاحتفال بيوم الوطن في مدرسة الحسن بن الهيثم الثانوية ،إيذانًا بانطلاق الفعاليات في مدارس المحافظة، وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام ، والمشرفين التربويين .من جانب آخر شاركت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم ينبع أديبة بنت حميدي الفايدي وعدد من القيادات التربوية "بنات"، والمشرفات التربويات والمعلمات والطالبات في احتفاليات المدارس بالمحافظة والقطاعات التابعة لها .وتضم برامج الاحتفاء التي تقام على مدى أسبوعٍ كامل، عدد من الفعاليات التعريفية ( رؤية وطن- راية وطن- حكاية علم) والتي تهدف إلى تعريف الطلاب والطالبات ببرامج رؤية المملكة 2030، والتعريف بتقاليد العلم السعودي وطرق المحافظة عليه والعناية به، كما يتضمن الاحتفاء الفعاليات الثقافية ( أوبريت قصة عشقنا، وأوبريت وفلكلور الوطن، وقصيدة وطن، والعرضة النجدية، ومعرض هي لنا دار) التي تقام لإبراز جهود المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، وتعزيز مشاعر الحب لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ويشمل برنامج الاحتفاء المسابقات الفنية ( جدارية حب الوطن- رسم وتلوين العلم- كتيب التلوين التعليمي التفاعلي عبر منصة مدرستي ) بالإضافة إلى إبراز أثر المرأة في ترسيخ دعائم الوطن من خلال المحاضرة التثقيفية ( بنت الوطن)، كما يتضمن الاحتفال بيوم الوطن مسيرة طلابية تهدف إلى نقل الاحتفاء باليوم الوطني للمجتمع بحلة جديدة.// انتهى //07:28ت م0014