عام/"الارصاد"امطار رعدية على منطقة جازان
الاثنين 1444/2/30 هـ الموافق 2022/09/26 م واس
جيزان 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واس
نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم ، من أمطار رعدية على جازان ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظات الحرث ، والدائر بني مالك ، والريث ,والعارضة ، والعيدابي ، وهروب ، وفيفا ، وابوعريش ، واحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، ومركز الفطيحة.
وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الثامنة مساءً.
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07:28ت م
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