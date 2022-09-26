جيزان 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم ، من أمطار رعدية على جازان ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظات الحرث ، والدائر بني مالك ، والريث ,والعارضة ، والعيدابي ، وهروب ، وفيفا ، وابوعريش ، واحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، ومركز الفطيحة.وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الثامنة مساءً.// انتهى //07:28ت م0015