تونس 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسأوردت الصحف التونسية الصادرة اليوم إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس انطلاق الفترة الانتخابية للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في تونس يوم 17 ديسمبر القادم والتي سيتم خلالها قبول الترشيحات.وأشارت في الشأن المغاربي إلى إعراب وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة عن دعم الجزائر للطلب الذي تقدم به الرئيس الفلسطيني للأمين العام للأمم المتحدة لحصول فلسطين على صفة دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.ولفتت صحف الاثنين الانتباه إلى تأكيد نتائج استطلاعات آراء الناخبين الإيطاليين بعد اقتراعهم بفوز حزب "إخوة إيطاليا" في الانتخابات التي جرت أمس.// انتهى //09:47ت م0021