القاهرة 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، باستكمال مراحل تطوير نظام التعليم الأساسي كنهج إستراتيجي للدولة، وتعزيز الجهود القائمة لتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة.واهتمت بتأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري، دعم بلاده الكامل لأمن واستقرار العراق وتحقيق التوافق الداخلي، مشيدًا بالجهود التي تبذلها بغداد لمكافحة الإرهاب.وسلطت صحف الاثنين الضوء على إدانة مصر للهجوم الإرهابي على مركز تدريب عسكري جنوبي العاصمة الصومالية مقديشيو، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.ورصدت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى استشهاد فلسطيني وإصابة 3 أخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.ونشرت صحف القاهرة دعوة مصر المجتمع الدولي إلى العمل على تطبيق قواعد القانون الدولي ذات الصلة فيما يخص ملف سد النهضة.// انتهى //10:01ت م0023