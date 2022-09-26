الرياض 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واساحتفل المركز الوطني للعمليات الأمنية، ممثلاً في مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمناطق (الرياض، مكة المكرمة، الشرقية)، باليوم الوطني الـ (92) للمملكة.واشتمل الحفل على عدد من الفعاليات والبرامج، مثل العرضة السعودية، ومنطقة ترفيهية لأبناء منسوبي المركز الذين ارتدوا الزي الوطني. كما تم توزيع الورود والأعلام، والهدايا.// انتهى //10:02ت م0024