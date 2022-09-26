اليوم الوطني / المركز الوطني للعمليات الأمنية يحتفي باليوم الوطني الـ (92)
الاثنين 1444/2/30 هـ الموافق 2022/09/26 م واس
الرياض 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واس
احتفل المركز الوطني للعمليات الأمنية، ممثلاً في مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمناطق (الرياض، مكة المكرمة، الشرقية)، باليوم الوطني الـ (92) للمملكة.
واشتمل الحفل على عدد من الفعاليات والبرامج، مثل العرضة السعودية، ومنطقة ترفيهية لأبناء منسوبي المركز الذين ارتدوا الزي الوطني. كما تم توزيع الورود والأعلام، والهدايا.
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