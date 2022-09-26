مانيلا 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسلقي خمسة أشخاص مصرعهم إثر الإعصار "نورو" الذي اجتاح العاصمة الفلبينية مانيلا والأقاليم الشمالية.وأعلن المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين، اليوم، أن حوالي 850 أسرة تضررت حتى الآن من الإعصار الذي أغرق مدينة لوزون شمال البلاد أمس.وأجلت السلطات الفلبينية آلاف الأشخاص بعد أن اجتاح الإعصار العاصمة مانيلا والأقاليم الشمالية وقدمت لهم المساعدات الضرورية.وأوضح المجلس الوطني الفلبيني أن 2737 راكبا تقطعت بهم السبل إلى جانب 24 سفينة في مناطق كالابارزون وميماروبا وبيكول، فيما بلغت قيمة الأضرار التي لحق بالبنية التحتية مليون بيزو فلبيني في منطقة ميماروبا.// انتهى //10:36ت م0028