مكة المكرمة 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أمس ندوة "يوم الوطن تاريخ مجيد وبناء وتطوير" وذلك على مسرح الإدارة بالعاصمة المقدسة.وتحدث في الندوة من جامعة أم القرى الدكتور إبراهيم السلمي، حيث تطرق إلى شخصية الملك عبد العزيز – رحمه الله - ونشأته وتعليمه ، وإستراتيجياته في الحكم والإدارة، وجهوده العظيمة ورؤيته في بناء دولة جديدة ملتمة الشمل وذات سيادة.فيما قدم من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبد الله العتيبي نبذة عن اليوم الوطني ومسمياته، و إنجازات المملكة في الداخل والخارج منذ تأسيسها.// انتهى //10:40ت م0029