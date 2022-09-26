طوكيو 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسأغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض اليوم مع عودة المستثمرين من عطلة نهاية أسبوع طويلة إلى الأسواق التي تأثرت بتدخل السلطات اليابانية لدعم العملة وانهيار الجنيه الإسترليني وزيادة مخاوف الركود.وانخفض المؤشر نيكي عند الإغلاق 2.66 % إلى 26431.55 نقطة بعدما تراجع إلى 26424.60، وهو أدنى مستوى له منذ 14 يوليو .كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.71 %.// انتهى //10:41ت م0030