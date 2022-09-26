إسلام آباد 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسقتل ستة عسكريين إثر تحطم طائرة مروحية تابعة للجيش الباكستاني في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش اليوم أن الحادث وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية في منطقة "هرناي" وأدى إلى مقتل ستة عسكريين بينهم ضابطين برتبة رائد، وأربعة من أفراد الجيش.ولم يوضح البيان سبب الحادث، غير أنه أشار إلى أن الطائرة المروحية كانت في مهمة طيران بالمنطقة.// انتهى //10:42ت م0031