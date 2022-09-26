جدة 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسشاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بجدة، في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الــ 92 للمملكة عبر 21 أخصائي طب طوارئ وطبيب موزعين على 11 فريقاً إسعافياً تمركزت في الأماكن التي شهدت احتفالات اليوم الوطني لتقديم الخدمة الإسعافية لأي حالة طارئة لاسمح الله .وشملت مشاركة الهيئة في تغطية مواقع الاحتفالات، كذلك مشاركة 74 متطوعاً ومتطوعة كفرق راجلة تدعم تقديم الخدمة الإسعافية ، في حين تمركزت الفرق الميدانية في الكورنيش الشمالي والجنوبي وعدد من المواقع وفق خطة عمل، بهدف تعزيز الجهود التي تقوم بها جميع الإدارات الحكومية بالمحافظة احتفاء بهذه المناسبة الغالية على الجميع .// انتهى //10:47ت م0033