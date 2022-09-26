عام / إجراء 2,1 مليون فحص مخبري بمستشفيات نجران خلال النصف الأول 2022
الاثنين 1444/2/30 هـ الموافق 2022/09/26 م واس
نجران 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واس
أجرت أقسام المختبرات وبنوك الدم بمستشفيات صحة نجران 2120996 فحصاً مخبرياً خلال النصف الأول من العام الجاري 2022. .
وأوضحت صحة نجران أن مستشفى الملك خالد أجرى 1081647 فحصاً ومستشفى الولادة والأطفال 404031 فحصاً ، فيما أجرى مستشفى بدر الجنوب 31465 فحصاً و مستشفى حبونا العام 163917 فحصاً و مستشفى يدمة العام 92544 فحصاً ومستشفى ثار 47228 فحصاً ، مشيرة إلى أن مستشفى نجران العام الجديد أجرى 146652 فحصاً و127672 فحصاً بمستشفى شرورة العام و 12893 فحصاً بمستشفى خباش العام و 12947 فحصاً بمجمع إرادة والصحة النفسية .
يذكر أن مستشفيات صحة نجران أجرت خلال الفترة نفسها 2695 عملية في جراحات اليوم الواحد .
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