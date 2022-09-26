نجران 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسأجرت أقسام المختبرات وبنوك الدم بمستشفيات صحة نجران 2120996 فحصاً مخبرياً خلال النصف الأول من العام الجاري 2022. .وأوضحت صحة نجران أن مستشفى الملك خالد أجرى 1081647 فحصاً ومستشفى الولادة والأطفال 404031 فحصاً ، فيما أجرى مستشفى بدر الجنوب 31465 فحصاً و مستشفى حبونا العام 163917 فحصاً و مستشفى يدمة العام 92544 فحصاً ومستشفى ثار 47228 فحصاً ، مشيرة إلى أن مستشفى نجران العام الجديد أجرى 146652 فحصاً و127672 فحصاً بمستشفى شرورة العام و 12893 فحصاً بمستشفى خباش العام و 12947 فحصاً بمجمع إرادة والصحة النفسية .يذكر أن مستشفيات صحة نجران أجرت خلال الفترة نفسها 2695 عملية في جراحات اليوم الواحد .// انتهى //10:49ت م0034