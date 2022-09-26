ظهران الجنوب 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسانطلقت أمس بتعليم محافظة ظهران الجنوب, برامج الاحتفاء باليوم الوطني الـ 92 للمملكة تحت شعار "هي لنا دار " مشتملة على العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي شارك فيها منسوبو المدارس من طلاب وطالبات وكوادر إدارية.وانطلقت الاحتفالات باليوم الوطني في جميع المدارس من بداية الطابور الصباحي، والإذاعة المدرسية وتقديم فقرات مسرحية وثقافية واستعراضية وقصائد وطنية، ومعارض أعمال فنية ومنتجات تشكيلية وتقنية أعدت لهذه المناسبة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم تعليم ظهران الجنوب سالم مسفر الوادعي أن أكثر من 13 ألف طالب وطالبة شاركوا في الاحتفاء بيوم الوطن على مستوى المدارس، حيث نفذت المدارس العديد من البرامج الوطنية المتنوعة .// انتهى //10:52ت م0035