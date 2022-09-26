القاهرة 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واستشارك جامعة الدول العربية في المؤتمر العربي الثالث عشر لنقل الدم والذي يعقد بالتعاون بين "قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب"، ووزارة الصحة التونسية، والهيئة العربية لخدمات نقل الدم، خلال الفترة من 28-30 سبتمبر الحالي.وأوضحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، في تصريح لها اليوم، أن المؤتمر سيناقش عددًا من الموضوعات منها التخطيط الإستراتيجي لخدمات نقل الدم الوطنية واستكمال الأنشطة الإستراتيجية العالمية للرابطة الدولية للبلازما والتجزئة والتخطيط الإستراتيجي الوطني في إدارة خدمات الدم.// انتهى //11:28ت م0050