الرياض 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واساحتفت مكتبة الملك فهد باليوم الوطني الـ 92 للمملكة، تحت شعار: "هي لنا دار"، حيث أقامت عدداً من الفعاليات في بهو المكتبة بحضور منسوبيها وبعض الزوار.وكانت من ضمن الفعاليات "المشراق" قصة الملك عبد العزيز واسترداد الرياض، قدمها الراوي طلال الأزهري والعرضة، السعودية، وفعاليات أخرى.وبين أمين عام مكتبة الملك فهد الوطنية المكلف الدكتور منصور بن عبد الله الزامل، أن المكتبة أسهمت في الأيام الماضية بعدد من الفعاليات من باب واجبها الوطني من ضمنها إقامة محاضرة "مولد أمة.. كيف كنا وكيف أصبحنا " ألقاها الباحث في التاريخ خالد بن عبدالله العبودي، و"معرض للصور التاريخية " التي تحكي مسيرة الملك المؤسس "رحمه الله،" وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-.// انتهى //11:31ت م0051