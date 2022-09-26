الرياض 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسأطلق معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، يوم أمس بديوان الرئاسة الحملة التوعوية (عليكم بسنتي)، والتي تُعنى بإبراز وبيان أهمية سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترسيخها في النفوس، وإيضاح سبل التمسك والاعتصام بها.وأكد الشيخ السند خلال اطلاق الحملة أن موضوع الحملة غاية في الأهمية للحث على التمسُّك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم العاصمة من مضلات الفتن، مشيرا إلى أن الحملة تأتي استمراراً لمنهج الدولة المباركة التي عظمت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتنت بها غاية العناية والاهتمام.الجدير بالذكر أن الحملة ستطلق على مستوى فروع الرئاسة العامة في مختلف مناطق المملكة لمدة 6 أشهر، وتستهدف خلالها كل فئات المجتمع عبر برامج متنوعة، من الكلمات واللقاءات والجولات التوعوية الميدانية والنشر الرقمي وورش العمل وغيرها من الوسائل التوعوية التي تحقق أهداف الحملة.// انتهى //11:37ت م0052